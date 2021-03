Con 47.175 tamponi effettuati, sono 3.643 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,7% ,mentre è notevole l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva (+14, 836) e soprattutto negli altri reparti (+213, 7.165). I decessi sono 99.

Continuano le discussioni sulla campagna vaccinale che in Lombardia ha avuto più di un problema. «È assolutamente vero che qualcosa non funziona» ha ammesso Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid 19 per la Lombardia. «Sono stato il primo a criticarlo, ma io - ha aggiunto - sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione Lombardia. Quando questa parte informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d’Europa».

Secondo la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, «dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80». «Le somministrazioni agli over 80 - ha spiegato - stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte».

Per accelerare la campagna vaccinale non mancano le iniziative di istituzioni e privati. La Diocesi di Milano è pronta a mettere a disposizione gratuitamente oratori e altri spazi parrocchiali. Irene Bellifemine, sindaca di Malnate e infermiera, ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e organizzare una task force di volontari che in sole 24 ore ha vaccinato 176 persone allettate, mentre sono oltre cento le imprese che a Bergamo e provincia hanno dato la loro disponibilità a vaccinare in azienda.

Intanto, sul fronte sportivo, è arrivato il via libera da parte dell’Ats di Milano per i calciatori dell’Inter convocati dall’Italia. Bastoni, Barella e Sensi potranno raggiungere la nazionale domani, dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi. In caso di esito negativo dai test, i tre potranno aggregarsi al gruppo a Parma, dove giovedì l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord.

