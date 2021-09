È in calo allo 0,8% il tasso di positività in Lombardia dove, a fronte di 40.119 tamponi effettuati, sono 360 i nuovi positivi. Diminuiscono i ricoverati nei reparti, 10 meno del giorno prima, mentre salgono di 2 quelli in intensiva, che sono 59. Sono 2 anche i decessi, per un totale di 33.979 da inizio pandemia.