Cosa si può fare in zona bianca Non vige il coprifuoco, la cui abolizione è prevista comunque anche in zona gialla dal 21 giugno, e si applicano solo le misure sanitarie quali distanziamento, igiene e mascherine. Inoltre, sono state anticipate le riaperture delle attività economiche e sociali previste per la zona gialla, facendo ripartire fiere, congressi, parchi a tema, feste di nozze (con green pass per gli invitati), piscine al chiuso, sale giochi, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso. Le discoteche sono aperte solo per il servizio bar e ristorante, perché ancora è vietato ballare. Allo studio l’ipotesi di consentire il ritorno in pista muniti di green pass.

Nessun limite per i tavoli all’aperto

Per quanto riguarda bar e ristoranti, in fascia bianca non è previsto un limite per gli avventori seduti ai tavoli all’aperto. Il Governo ha anche accettato di estendere il tetto massimo al chiuso, che passa da 4 a 6 persone per tavolo dal 21 giugno. In zona bianca è consentito inoltre visitare amici e parenti, senza limiti nel numero di persone che si spostano. In zona gialla il limite è invece di quattro persone oltre ai figli minorenni o persone con disabilità.