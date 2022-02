I vigili del fuoco hanno effettuato 400 interventi per forti raffiche di vento in tutta Italia, in particolare in Lombardia. Lo rendono noto gli stessi pompieri su Twitter specificando che le maggiori criticità sono state riscontrate a Milano, Monza, Varese e Como. Le attività di soccorso sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole.

Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. A Segrate i pompieri stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto.

Un albero crollato a Rho

Due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho per il forte vento che imperversa in Lombardia. L’uomo, 64 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda in codice rosso. Secondo le prime informazioni del 118, i due si trovavano a piedi in piazza della Libertà quando sono stati colpiti. Il 64.enne ha riportato uno schiacciamento addominale, alle gambe e a una spalla, mentre la donna, di 66 anni, è stata sfiorata riportando traumi alla schiena e a un ginocchio. È stata portata al pronto soccorso a Rho in codice verde per delle contusioni lievi. Sul posto anche i carabinieri.

Danni anche nel Varesotto

Il vento sta colpendo anche tutta la provincia di Varese, dove sono già in azione i vigili del fuoco per incendi e strutture scoperchiate. A Laveno Mombello il danno maggiore lo ha subito una scuola elementare, il cui tetto è stato in parte scoperchiato da raffiche di oltre 90 km/h. Per permettere le operazioni di rimozione dei detriti, alcune classi sono state fatte evacuare. Pochi chilometri più in là è stata chiusa temporaneamente una tensostruttura riservata ai tamponi per la COVID, fortemente danneggiata dal vento. Sempre a causa del forte vento si è sviluppato un incendio nel sottobosco di Malnate (Varese), che attualmente è arrivato a lambire oltre due ettari di terreno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Nel legnanese e a Uboldo si sono registrati diversi casi di alberi abbattuti dalle raffiche, anche in questo caso rendendo necessario l’intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile.

