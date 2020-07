Lombardia; zero morti ma aumentano contagi

Non ci sono stati decessi per coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di ieri, oggi si è arrivati a 88 nuovi casi positivi, di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), diminuiscono quelli negli altri reparti (-3, 151 in totale).

Tra gli 88 nuovi casi, 15 sono in provincia di Milano, di cui 6 a Milano città, 17 a Bergamo così come a Brescia, 11 a Varese. Lodi è l’unica provincia lombarda senza nuovi contagiati.

La situazione in Italia

In Italia ci sono 386 nuovi casi di coronavirus (di cui, come detto 88 in Lombardia e 112 in Veneto), dato in crescita rispetto ai 289 nuovi contagi di mercoledì. Il totale, da inizio emergenza, sale a 247.158 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi (rispetto ai sei di mercoledì). In totale i morti arrivano a 35.132. I guariti e dimessi sono altri 765 mentre gli attualmente positivi diminuiscono di 386. Lo riferisce il ministero della Salute.

Cts, preoccupati dall’evoluzione della curva

I dati degli ultimi giorni «destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti». Così fonti del Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo italiano analizzano gli ultimi numeri sulla diffusione del coronavirus nella Penisola, sottolineando comunque che sia il sistema sanitario sia quello per individuare i nuovi focolai «stanno funzionando bene e per il momento non ci sono criticità».

«Il trend dei contagi è in crescita - aggiungono le fonti - ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano come avvenuto già in altri paesi europei ed extraeuropei». Per questo, è l’invito ribadito dal Cts, occorre «massima attenzione» nel rispetto delle misure di prevenzione, dal distanziamento sociale all’uso della mascherina fino al divieto di assembramento

