I negoziati fra Ue e Regno Unito sulle relazioni post Brexit sono a «uno stadio molto difficile» nell’ambito dei colloqui cruciali ripresi in queste ore a Londra. Lo ha affermato un portavoce del premier Boris Johnson, aggiungendo che l’obiettivo britannico resta quello di raggiungere un accordo di libero scambio con Bruxelles e che il negoziato «prosegue».

Ha tuttavia avvertito che resta «un divario da colmare» su alcuni punti chiave e che il governo Tory non firmerà un’intesa a meno che questa non «rispetti i principi fondamentali» sulla ritrovata «sovranità» britannica, sulla «pesca» e sul «controllo» delle proprie leggi.

«Siamo impegnati a lavorare duro - ha premesso il portavoce di Johnson nel briefing di giornata a Downing Street - per cercare di raggiungere un accordo con l’Ue e i colloqui sono in corso. Ci sono tuttavia ancora alcune questioni da risolvere e il tempo rimasto è poco, per questo siamo a uno stadio molto difficile delle trattative».

«Ciò che è certo è che noi non potremo sottoscrivere un deal che non rispetti i principi fondamentali sulla sovranità, sulla pesca e sul recupero del controllo» nazionale britannico, ha proseguito, insistendo che i negoziati proseguiranno per tutta la giornata di oggi, ma lasciando in dubbio che possano andare avanti anche nel weekend in mancanza di progressi.

«Il nostro team sta lavorando estremamente duro per colmare il divario che resta», ha in ogni modo assicurato il portavoce di Downing Street, ribadendo che il dossier resta in mano ai due capi negoziatori, lord David Frost e Michel Barnier, e che il premier Boris Johnson resta in contatto costante con Frost e prevede al momento di lavorare nel fine settimana dalla residenza ufficiale di campagna di Chequers.

