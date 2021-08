«Fin dal raccapricciante avvelenamento di un anno fa», ha dichiarato Raab, «il Regno Unito è stato in prima fila nella risposta internazionale contro un atto spaventoso». Il ministro di Boris Johnson ha inoltre ricordato come «attraverso le nostre sanzioni contro le armi chimiche del regime e l’intervento dell’Opac», il governo britannico abbia «voluto mandare un messaggio chiaro allo Stato russo sul fatto che qualunque utilizzo di armi chimiche viola il diritto internazionale».

Merkel chiede di liberare Navalny

«Ho chiesto ancora una volta al presidente la liberazione di Navalny». Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Mosca con Vladimir Putin, sottolineando che la detenzione del dissidente sia «inaccettabile». Navalny «non è stato condannato» per la sua attività politica ma per «i crimini commessi contro i partner stranieri» nel caso Yves Rocher, ha replicato Putin. La guerra alla corruzione «è importante» ma non deve essere usata «come strumento di lotta politica», ha aggiunto commentando l’articolo di Navalny pubblicato da diversi giornali internazionali.