Questo accordo mostra quanto il Regno Unito sia «testardo nel difendere i nostri interessi» e «il nostro impegno per la sicurezza e la stabilità della regione indo-pacifica», scrive la neo ministra in un intervento sul «Sunday Telegraph» nel quale sottolinea che l’accordo «potrebbe creare centinaia di nuovi posti di lavoro».

La Francia è indignata per l’accordo perché perde un contratto da 56 miliardi di euro per la fornitura di sottomarini convenzionali all’Australia che ha invece optato per sottomarini a propulsione nucleare forniti dagli Stati Uniti.