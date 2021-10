Autunno caldo per la sanità britannica: il numero di contagi continua ad aumentare e sta rapidamente raggiungendo i livelli record di gennaio. Ieri i nuovi contagi quotidiani hanno sfiorato i 50mila (49.139), 869 persone sono state ricoverate in ospedale e i decessi per coronavirus sono stati 179, un aumento del 21% nell’ultima settimana.

Il massimo di contagi era stato registrato in gennaio, con 68mila nuovi casi in un giorno quando la “variante inglese”, poi ufficialmente ribattezzata Delta, era al suo apice.

La posizione di Johnson

Il Servizio sanitario nazionale (NHS) ha chiesto al Governo di imporre di nuovo restrizioni - come le maschere obbligatorie e il distanziamento sociale - per tenere sotto controllo la diffusione del virus. Downing Street però ha detto che non ha «alcuna intenzione...