La Gran Bretagna, a causa di una mutazione nel virus che l’ha reso più contagioso, è ora tagliata fuori dall’Europa e da buona parte del mondo. La comunità internazionale, Svizzera compresa, sta ora cercando contromisure per frenare la diffusione di questo ceppo. Le indicazioni degli scienziati ritengono tuttavia che non vi siano elementi tali da far pensare che questa mutazione sia più letale delle precedenti, né che possa resistere ai vaccini anti-Covid in via di autorizzazione nel mondo, come fa eco fra gli altri l’agenzia del farmaco europea (Ema).

Ieri sera l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha sospeso i collegamenti aerei tra la Svizzera e la Gran Bretagna - ma anche il Sudafrica - a partire dalla mezzanotte fino a nuovo avviso. Inoltre, il Consiglio federale ha stabilito oggi che tutte le persone entrate in Svizzera dal Regno Unito e dal Sudafrica dopo il 14 dicembre 2020 devono mettersi in quarantena per dieci giorni.

L’Unione europea, dal canton suo, non ha ancora fornito un’indicazione comune lasciando spazio alle misure prese a livello individuale dai singoli Paesi. Quasi tutta l’Europa, tuttavia, ha deciso di sospendere a titolo preventivo i collegamenti con il Regno Unito. Da Londra, il premier britannico Boris Johnson si sforza di allontanare l’ombra del panico, giurando che le scorte degli alimentari, dei prodotti essenziali, dei farmaci e - non ultimo - dei vaccini anti-coronavirus non sono a rischio, anche di fronte alle possibili conseguenze di un eventuale no deal, anche in ambito commerciale, nei negoziati con la Brexit.

Il premier Tory britannico ha reagito oggi alla bufera convocando una riunione straordinaria del comitato di emergenza Cobra per fare il punto su una situazione su cui il Labour di Keir Starmer torna ad accusarlo di aver «perduto il controllo», evocando lo spettro di un caos nazionale fra Natale e Capodanno.

Poi, in un ennesimo briefing serale da Downing Street, si è rivolto al Paese e alla comunità internazionale, con il ministro dei Trasporti Grant Shapps e con il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo, per rassicurare. Ha spiegato che l’incubo degli scaffali vuoti non ha ragion d’essere, almeno per ora, poiché il Regno ha stock di alimentari e altre merci vitali «solidi e robusti», mettendo in guardia contro qualsiasi corsa all’accaparramento nei supermercati.

Ha quindi aggiunto di comprendere «pienamente le ansie dei nostri amici» in Europa e nel mondo per la mutazione del coronavirus individuata nelle ultime settimane a partire dal sud dell’Inghilterra grazie alla mappatura del Dna condotta su una percentuale significativa di persone testate positive al Covid (ma chissà se originata oltremanica o altrove); non senza lasciare però intendere che se le cautele temporanee relative al traffico passeggeri sono perfettamente giustificabili, lo stop ai camion merci «con un singolo autista a bordo» imposto in particolare dalla Francia rappresenta una risposta a «rischi molto bassi».

Un provvedimento che del resto, ha notato, colpisce ad oggi non più del 20% delle importazioni dal Vecchio Continente concentrate nel porto di Dover; e che il grosso delle spedizioni di «cibo, medicinali e rifornimenti continuano ad andare e venire normalmente». Il tutto sullo sfondo di uno stallo negoziale con l’Ue sul dopo Brexit che per altro verso non si sblocca, ad appena 10 giorni dalla scadenza della fase di una transizione post divorzio della quale BoJo e i suoi continuano a escludere categoricamente la benché minima proroga: a dispetto del rilancio degli appelli in extremis dei partiti di opposizione, indipendentisti scozzesi in testa, e anche a rischio di un no deal, il cui effetto - intrecciato con l’ultima emergenza Covid - potrebbe davvero innescare una mezza apocalisse alle dogane.

In ogni caso il governo Tory assicura d’essere già al lavoro «in stretto contatto con i partner» per definire protocolli sanitari ad hoc utili a consentire sia una ripresa immediata dei transiti cargo sulla rotta Calais-Dover, sia un graduale ripristino dei voli e dei treni passeggeri: al momento sospesi quasi totalmente (Usa e pochi altri Paesi esclusi) per gli arrivi dal Regno e decimati anche sul fronte dei rientri, con masse di viaggiatori bloccati su una sponda e sull’altra e costretti a cambiare i piani natalizi. Mentre in serata arriva pure la notizia di una telefonata positiva fra Boris e il presidente francese, Emmanuel Macron, alle prese in prima persona con un contagio non proprio lieve da Covid-19.

A dare un minimo di sponda agli incoraggiamenti del primo ministro britannico vi sono le indicazioni degli scienziati, che seppur prudenti sugli sviluppi tutti da verificare della variante inglese, e preoccupati per la sua apparente velocità di trasmissione, insistono ad evidenziare come non vi siano elementi tali da far pensare che questa mutazione sia più letale delle precedenti (cosa che sembrano testimoniare i dati odierni dello stesso Regno, con un numero ancora elevato di casi quotidiani, oltre 33.000, ma un calo dei morti nelle 24 ore a 215), né che possa resistere ai vaccini. Vaccini la cui distribuzione il Regno ha avviato in anticipo su tutti gli altri Paesi occidentali, rivendica Johnson con orgoglio, annunciando il superamento del mezzo milione di dosi somministrate.

