La variante brasiliana rischia di rovinare il successo britannico nei vaccini. È scattata oggi la caccia a una persona che è risultata positiva alla P.1, una variante particolarmente contagiosa di coronavirus che potrebbe anche essere più resistente al vaccino. Il Governo ha lanciato l’allarme, annunciando che sei persone in totale in Gran Bretagna sono risultate infette dalla variante brasiliana, ma una di queste non è stata rintracciata né isolata e quindi potrebbe contagiare altri. È scattata la polemica sulla lentezza delle autorità nell’imporre controlli agli arrivi negli aeroporti britannici dal 15 febbraio, ritardi che hanno permesso a persone positive di arrivare dal Brasile anche dopo la scoperta della pericolosa variante.

