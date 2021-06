La commemorazione sarà suggellata dalla cerimonia di scopertura del monumento voluto in suo onore dai principi William e Harry, commissionato fin dal 2017 e affidato poi da un comitato animato anche dalla sorella della defunta Sarah e da alcune delle sue amiche più care come Julia Samuel, madrina di battesimo del principino George, all’opera dello scultore Ian Rank-Broadley e del designer di architetture da giardino Pip Morrison.

Cerimonia in cui tutti gli occhi sono destinati a concentrarsi sulla presenza ravvicinata dei due figli, William e Harry, duca di Cambridge e duca di Sussex, al primo faccia a faccia dopo quello fugace dell’aprile scorso in coda al funerale del nonno, il principe consorte Filippo; e dopo i mesi di fibrillazioni innescati dallo strappo dalla Royal Family del secondogenito, caratterialmente il più simile alla madre.

Un incontro da cui non ci si aspetta chissà quale svolta rispetto al trasferimento di Harry e di sua moglie Meghan negli Usa o alle recriminazioni rivolte dai Sussex verso la dinastia fino all’ombra dei sospetti di razzismo, con successivi veleni incrociati. Ma che potrebbe segnare almeno un momento di tregua, di attenuazione dell’apparente spaccatura consumatasi in questi mesi fra i due fratelli un tempo inseparabili.

Fonti della corte hanno fatto sapere che l’evento è stato «ridimensionato» a causa delle perduranti cautele legate all’emergenza COVID, specialmente dopo il rimbalzo dei contagi alimentato nel Regno dalla variante Delta. Scontata l’assenza di Meghan Markle, rimasta in California per accudire il piccolo Archie e la neonata Lilibet, resta incerta quella di Kate Middleton, consorte di William.

Mentre non mancherà una rappresentanza significativa degli Spencer, il casato di Lady D. Non si faranno invece vedere, come largamente previsto per ragioni di opportunità - oltre che per impegni istituzionali previsti ad orologeria in Scozia fino a tutta la giornata di domani - sia la 95.enne regina Elisabetta, sia il suo primogenito e successore alla corona Carlo con la seconda moglie Camilla.