Stop a fake news e disinformazione: nasce l’European Digital Media Observatory, ideato con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per l’analisi e il contrasto alla disinformazione dalla Commissione europea che ha dato vita ad un network di hub nazionali sull’analisi dei social media.

Finanziati, in questa fase di avvio con undici milioni di euro, gli hub nazionali combatteranno in otto paesi UE la disinformazione, studiandone l’impatto sulle società per diffondere pratiche positive nell’uso dei media digitali attraverso la e-literacy e il fact-checking.