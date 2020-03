Il Veneto come la Corea del Sud: test a tappeto per il coronavirus per rintracciare anche i casi asintomatici. È quanto vuole fare il presidente della Regione Luca Zaia, che ha annunciato la misura questa mattina su «Radio Anch’io». «Andremo col camper a fare il tampone a tutti», ha spiegato Zaia, lanciando la campagna di prevenzione a tappeto in tutto il Veneto. «Le persone positive asintomatiche devono essere individuate perché se vanno in giro contagiano altre persone anche senza saperlo. Quindi dobbiamo isolarle. Noi siamo in grado di fare 20-25 mila tamponi al giorno e avere il risultato in quattro ore», ha spiegato il presidente della Regione, ricordando «l’esperimento di Vo’ Euganeo», dove si è deciso di effettuare il doppio tampone per tutti a distanza di due settimane. «Su tremila tamponi abbiamo trovato un cluster di 66 positivi più altri diciotto che non erano del paese ma avevano avuto contatti con persone infette. Ed erano quasi tutti asintomatici», ha spiegato Zaia. Secondo il leghista trovare «anche un solo positivo significa avere 10 contagiati in meno». Per quanto concerne l’aspetto economico, Zaia ha spiegato al «Corriere della Sera»: «Del bilancio mi importa poco vale sempre meno della vita dei miei concittadini. Non mi faccia dire che me ne frego dei soldi, ma insomma ci siamo capiti. Tutto a spese nostre».