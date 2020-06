L’amministratore delegato della compagnia per le risorse umane, Michael Niggemann, ha affermato che la compagnia aerea vuole assicurarsi più di 100’000 posti di lavoro a lungo termine, ma che richiederà «dolorose ristrutturazioni». Il gruppo, che ha accumulato miliardi di perdite nel primo trimestre, impiega circa 138’000 persone. Un ente del settore dei viaggi ha stimato che la compagnia aerea deve ai passeggeri tedeschi 4 miliardi di euro di rimborsi per voli cancellati a causa della pandemia di coronavirus.

Le cancellazioni non sono attualmente in fase di elaborazione da parte delle compagnie aeree e pertanto non possono essere rimborsate ai clienti, ha detto un portavoce della German Travel Association (Drv) al quotidiano Bild. L’amministratore delegato della Lufthansa Carsten Spohr si era scusato con i clienti per il ritardo di una settimana fa. Secondo la Bild, le risorse sono state ora aumentate in modo significativo per accelerare il processo. La pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni ai viaggi avevano infatti quasi fermato l’attività di Lufthansa, ad eccezione del trasporto merci.