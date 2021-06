Il gruppo, che vuole tornare alla forza che aveva prima della crisi, intende abbassare i costi di circa 3,5 miliardi di euro entro il 2024 in confronto al 2019. La metà dei risparmi deve avvenire entro la fine del 2021, e già per il 2023 Lufthansa ha in programma di risparmiare 1,8 miliardi sul personale.