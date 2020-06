L’Assemblea generale di Lufthansa si riunirà il prossimo 25 giugno per dare l’approvazione al piano di salvataggio della compagnia aerea e alle condizioni richieste. Il piano prevede che il fondo statale di stabilizzazione economica sottoscriva azioni nell’ambito di un aumento di capitale al fine di avere una quota di 20% del capitale della compagnia aerea.

A questo si aggiungono conferimenti taciti per 5,7 miliardi di euro insieme a crediti fino a 3 miliardi di euro. Il CEO Carsten Spohr ha detto che una stabilizzazione di Lufthansa non è un obiettivo in sé ma «il nostro obiettivo, insieme con il governo tedesco, deve essere difendere la nostra posizione di vertice nel traffico aereo globale».