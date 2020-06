(Aggiornato alle 13.49) Lufthansa potrebbe tagliare fino a 26.000 impieghi su scala mondiale per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus. È quello che emerge da un vertice per le tariffe salariali di ieri, secondo quanto scrivono i media tedeschi. A rischio ci sono 26.000 posti, stando al sindacato Ufo, cifra che corrisponderebbe a 22.000 posti a tempo pieno.