Lufthansa riprende i voli verso Teheran. Dopo la sospensione di ieri, una misura precauzionale presa in seguito all’attacco iraniano alle basi Usa in Iraq, la compagnia tedesca garantisce il volo in partenza da Francoforte, nel primo pomeriggio di oggi, anche se con qualche disagio per i passeggeri: «Era previsto alle 13.30, ma partirà con 4 ore di ritardo», ha spiegato all’agenzia di stampa italiana ANSA il portavoce Michael Lamberty.