«La rimozione delle restrizioni di viaggio non è solo un grande passo fuori dalla crisi della nostra compagnia, ma anche una grande notizia per le relazioni transatlantiche», ha detto il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr. Poco dopo l’annuncio le prenotazioni di Lufthansa sono lievitate del 40% rispetto alla settimana precedente.

«Insieme all’aumento di capitale deciso per il rimborso anticipato del fondo statale di stabilizzazione ci sono stati in 24 ore due importanti avvenimenti che ci orientano sulla strada dell’uscita dalla crisi per il successo sostenibile di Lufthansa» ha aggiunto Spohr.