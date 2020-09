Il governo bielorusso ha finora cercato di soffocare le manifestazioni con la violenza e con ondate di arresti. Quasi tutti i principali leader dell’opposizione sono stati incarcerati, portati all’estero contro la loro volontà o costretti a emigrare per non finire in manette. La Russia sostiene però Lukashenko e in passato si è detta pronta a intervenire con la forza in caso di necessità.