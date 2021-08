Dopo le dure repressioni delle proteste contro la sesta elezione (ritenuta truccata) del presidente Alexander Lukashenko, la Bielorussia è sempre più isolata per effetto delle sanzioni occidentali. Il dittatore ora utilizza i migranti quale «arma» di ritorsione. Polonia e Lituania erigono muri per difendersi. La docente dell’USI Nadzeya Kalbaska commenta quanto accade nel suo Paese d’origine.

A poco più di un anno dalle contestate elezioni presidenziali le manifestazioni contro il regime si sono fermate. È una vittoria di Lukashenko?«Le proteste in grande stile, nelle strade, che tutti abbiamo visto giorno dopo giorno negli scorsi mesi, in effetti non si vedono più. La ragione è che la crudeltà della polizia del regime contro i manifestanti ha raggiunto livelli estremi: chi è finito nelle celle...