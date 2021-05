Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto di aver agito legalmente per quanto riguarda l’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk. «Ho agito legalmente, proteggendo le persone, in conformità con tutte le norme internazionali», riporta il canale Telegram First Man’s Pool, vicino all’amministrazione presidenziale bielorussa, rilanciato da Interfax.