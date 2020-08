Nadya Gotti vive da meno di due anni in Ticino, e mantiene stretti legami con la sua patria, la Bielorussia, che ha visitato poco prima delle elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto. Ci racconta come vive questa fase di speranza, ma anche di paura, per quanto sta accadendo nel suo Paese.

Cosa ha notato di particolare nel suo recente viaggio in Bielorussia. Si percepivano tensioni?

«Il mio Paese mi è sembrato abbastanza calmo. La gente era felice del fatto che per la prima volta dopo tanti anni andando a votare vi era veramente un’alternativa su chi votare come presidente. Tuttavia già prima dell’avvio della campagna elettorale vi erano stati dei tentativi di impedire alla gente di scegliere liberamente. Poi vi sono state delle persecuzioni nei confronti degli attivisti politici. Comunque...