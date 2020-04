Una luna di miele da sogno rischia di trasformarsi in un incubo per due neosposi sudafricani. Olivia e Raul De Freitas, di 27 e 28 anni, sono bloccati dal 22 marzo su un atollo delle Maldive, meta scelta per il loro viaggio di nozze. Un sogno, penserete. Sì, ma anche molto caro. Come hanno raccontato i due novelli sposi al New York Times, «stiamo finendo i soldi. Ogni giorno si riducono i risparmi. Tutti vorrebbero rimanere intrappolati su un’isola tropicale, finché ciò non accade davvero». Già, perché i due, impossibilitati a tornare a casa, sono rimasti gli unici ospiti nel resort di lusso a Vaavu - dal costo di oltre 700 franchi a notte - pagando però di tasca loro il soggiorno forzato.

La coppia è arrivata al resort dopo aver chiesto conferma al loro agente di viaggio sull’opportunità di partire, viste le crescenti restrizioni in atto nei Paesi in cui volevano fare scalo. Quando il 25 marzo le autorità hanno chiuso l’aeroporto, chi ha potuto ha lasciato il resort con gli ultimi voli disponibili. Marito e moglie, dopo aver contattato il consolato e poi l’ambasciata più vicina, in Sri Lanka, sono venuti a sapere che per il rimpatrio era possibile utilizzare un aereo privato. Servivano però 100 mila dollari. Una spesa che poteva essere divisa con altri 40 sudafricani presenti alle Maldive, ma la metà di loro è risultata irraggiungibile o non era disposta a versare la cifra richiesta.

In attesa di sapere quando potranno fare rientro a Johannesburg, i due sono stati spostati dal 6 aprile in un altro resort a 5 stelle, con tutti gli altri connazionali bloccati alle Maldive. Il Governo sudafricano ha fatto sapere che concorrerà alle spese di soggiorno, in attesa che tutti possano fare ritorno a casa.

