Lunedì nero per i voli in Europa

La giornata di ieri ha segnato un nuovo record negativo per l’aviazione in Europa, uno dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus. Con 26.856 voli in meno rispetto allo stesso giorno del 2019, lunedì è stato il giorno con il più drastico calo di traffico aereo in termini assoluti. Lo ha comunicato su Twitter Eamonn Brennan, direttore generale di Eurocontrol, l’organizzazione intergovernativa che coordina il controllo del traffico aereo a livello europeo.