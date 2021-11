Anche in caso di contatti di lunga durata e al chiuso le mascherine riducono di molto il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, fino al 48%. È il risultato di nuove verifiche sul campo eseguite su quasi 3.000 persone da un gruppo di ricerca dell’Università della California a Berkeley i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma medRxiv, che accoglie gli articoli in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, e ripreso dal sito di Nature. È ormai risaputo che misure di protezione non farmacologiche come il distanziamento, la pulizia frequente delle mani e le mascherine hanno impatto importante nella riduzione della trasmissione del virus.

Analizzando circa 3000 persone i ricercatori guidati dall’epidemiologo Joseph Lewnard, dell’università della California, hanno verificato che le mascherine sono particolarmente efficaci nel proteggere i contatti in condizioni ad alto rischio come il trovarsi in un ambiente chiuso per più di 3 ore, anche quando non si rispettano le precauzioni sulle distanze. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato i comportamenti di 1280 persone risultate positive al virus in California tra febbraio e settembre 2021 e messo a confronto i dati con altrettante persone non positive che si erano però trovate in contesti analoghi, a contatto con positivi nello stesso periodo.

Il primo aspetto emerso è stata la minore incidenza di contagi tra i soggetti vaccinati, anche a contatto con positivi in ambienti chiusi per più di 3 ore. L’incidenza è scesa ulteriormente, riducendo il rischio del 48%, quando i soggetti avevano mantenuto la mascherina durante tutto l’incontro. I dati indicano quindi l’importanza delle mascherine per tutti, vaccinati e non, ma, come aggiunge Lewnard, «questa protezione è particolarmente importante per le persone che non sono state ancora vaccinate». I benefici delle mascherine sembrano però scomparire del tutto in casi di contatti fisici diretti oppure quando il positivo è un convivente.

