«Un altro tema di politica estera emerse quando, durante un discorso, dissi che se avessi avuto Osama bin Laden nel mirino in territorio pakistano, e il governo di Islamabad si fosse mostrato riluttante o impossibilitato a catturarlo o a eliminarlo, avrei premuto il grilletto. [...] La mia dichiarazione gettò Washington in una sorta di agitazione bipartisan, con Joe Biden, presidente della Commissione per le relazioni estere del Senato, e il candidato repubblicano alla presidenza John McCain entrambi concordi nel ribattere che non ero pronto per fare il presidente».

Inizia così, con uno scontro diretto e un giudizio a dir poco malevolo e un po’ tranchant, il rapporto tra Barack Obama e Joe Biden. Ed è stato proprio Obama a ricordarlo nel primo volume della sua biografia (Una terra promessa,...