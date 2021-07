La faccenda, ahinoi, è arcinota: la pandemia ha tagliato gambe (e ali) alle compagnie aeree, fra lockdown e restrizioni ai viaggi. Nel 2020, i margini di profitto per passeggero-chilometro sono crollati del 66% rispetto all’anno precedente. E quest’anno, stando all’Organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per tutti semplicemente IATA, ci sarà un -57%. Gli esperti, ancora, sono concordi nell’affermare che i livelli del 2019 verranno raggiunti soltanto nel 2024. Le perdite combinate dei vettori, quest’anno, potrebbero toccare i 48 miliardi di dollari. Nel 2020 erano salite a 126 miliardi. Il denaro, come sottolinea l’Economist, è bruciato alla stessa velocità con cui viene consumato il cherosene. E la sopravvivenza, per molti, è passata dagli aiuti governativi. Se non da veri e propri...