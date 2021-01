Aveva promesso di far tornare grande l’America. Per guadagnare, di riflesso, un posto nella storia. Alla fine, Donald Trump potrebbe paradossalmente riuscirci. Parliamo, va da sé, dell’impeachment-lampo annunciato dai democratici. Per il presidente uscente degli Stati Uniti si tratterebbe di una seconda messa in stato d’accusa. Non era mai successo a nessun inquilino della Casa Bianca. Una mazzata, doppia, da tramandare ai posteri.

Cos’è l’impeachment?Bene, o male a seconda dei punti di vista, ma cos’è l’impeachment? Citiamo direttamente dal dizionario: «Messa in stato d’accusa di persona che detiene un’alta carica pubblica, ritenuta colpevole di azioni illecite nell’esercizio delle proprie funzioni, allo scopo di provocarne la destituzione». Nello specifico, e senza entrare troppo in dettaglio,...