Dalle polemiche, anche feroci, agli elogi. Il Giappone è rinato o, meglio, ha rialzato la testa. Dall’oggi al domani. Quasi per magia, sebbene virologi ed esperti concordino su un aspetto: tanto, tantissimo ha fatto il vaccino. Mesi fa, in estate, con le amate/odiate Olimpiadi sul groppone, il Paese nipponico sembrava prigioniero del coronavirus. Nella sola Tokyo, la capitale, a metà agosto i casi sfioravano le 6.000 unità giornaliere. Martedì 19 ottobre, invece, i contagi erano appena 36. Mica male, no?

Ma cosa è successo?Detto ciò, sono in molti a chiedersi cosa sia successo. O, se preferite, come abbia fatto il Giappone – al netto di una campagna vaccinale finalmente decollata – a far crollare in maniera così netta i contagi. Una domanda forse scontata, eppure sensata. Nell’attesa di una...