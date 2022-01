Novak Djokovic bloccato come Tom Hanks nell’iconico film di Steven Spielberg, The Terminal. Ma non solo. Come spesso accade, il popolo del web sta reagendo con ironia e paragoni particolarmente azzeccati a un fatto di cronaca. Il tennista serbo, come noto, si trova a Melbourne. Vi si era recato per partecipare agli Australian Open, ma la documentazione presentata alle autorità australiane si è rivelata incompleta e il suo visto di ingresso, beh, è stato cancellato. I legali del giocatore hanno presentato ricorso contro la decisione di espulsione, ottenendo per ora l’effetto sospensivo: si deciderà tutto lunedì. Nel frattempo, però, sui social gli utenti si sono scatenati.