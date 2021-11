Sono passati diversi giorni, oramai. Ma le immagini continuano a girare. E, soprattutto, a sconcertare. Riavvolgiamo il nastro: lo scorso 2 novembre, centinaia di persone si sono riunite nel centro di Dallas, in Texas, nel luogo in cui – il 22 novembre del 1963 – fu assassinato l’allora presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Sotto una pioggia battente, la folla ha sventolato bandiere a stelle e strisce, riaffermato una certa vicinanza a Donald Trump e scandito l’acronimo JFK. Aspettavano un miracolo. O qualcosa di simile. L’arrivo del figlio di Kennedy, John Fitzgerald Jr, per tutti semplicemente John John. Una rivelazione in tutto e per tutto. Pazienza se, in realtà, il figlio di Kennedy è deceduto nel 1999 in seguito a un incidente aereo. E, dunque, mai e poi mai sarebbe potuto...