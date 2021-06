Tra due mesi, il 1. agosto, festeggerà i due anni alla guida della Nazione. Prima donna a dirigere la prestigosa testata fiorentina in oltre 160 anni di storia.

Agnese Pini, 36 anni, è una delle pochissime giornaliste italiane ad aver infranto il «soffitto di cristallo» sotto il quale giacciono tuttora molti, troppi, tentativi di spezzare le catene di genere nel mondo del lavoro.

In Italia, le direttrici di quotidiani nazionali, in questo momento, sono soltanto due: Agnese Pini, appunto, e Norma Rangeri (Il Manifesto).

Il giornalismo di vertice della Penisola è fortemente declinato al maschile. «Un fenomeno - riflette Pini - che non riguarda però soltanto il nostro mestiere. In realtà, in tutte le professioni le donne stentano a raggiungere i ruoli apicali. Anche per questo fa ancora notizia una donna che prende il comando. Siamo pieni di “prime donne” a capo di qualcosa: dal Cern alla stazione orbitante europea, ai servizi di intelligence. Tanto che la stessa espressione “prima donna” ha quasi del tutto perso i suoi tratti negativi».

Il protagonismo delle donne ha terremotato la vita sociale e non soltanto la grammatica (Agnese Pini, direttrice della Nazione)

Tornando al mondo della carta stampata, è indubbio che le redazioni, un po’ dovunque, si siano riempite di donne. Ma l’imbuto che porta ai piani alti rimane stretto.

«Io credo che, in qualche modo, si stia rompendo anche questo tabù - afferma Agnese Pini - stiamo accelerando il percorso che porta a una maggiore presenza delle donne ai vertici. Non è più qualcosa destinato ad avere un carattere di straordinarietà. Certo, per rompere lo schema serve che il mio caso non resti isolato, che questo tipo di passaggio diventi una consuetudine».

Una direzione al femminile, peraltro, conviene. «I quotidiani sono letti più dagli uomini perché sono diretti dagli uomini e strutturati al maschile. Ma un giornale è una visione del mondo, e una donna può indicare prospettive nuove, conquistando audience tra le lettrici. Questo non vuol dire fare il giornale “in rosa”. Significa - sottolinea Pini - non escludere il punto di vista delle donne, cosa che purtroppo accade spesso se, al vertice, ci sono soltanto uomini».

Una delle frontiere dello scontro di genere è la parola, indiscussa materia prima del giornalismo. Si dibatte molto se e come cambiare il linguaggio, e se questo basti o no a segnare una svolta.

«Il dovere di un giornalista - dice la direttrice della Nazione - è di non lasciarsi sedurre dalle parole di moda. Il linguaggio dev’essere soprattutto corretto, chiaro, preciso. L’italiano prevede che le parole siano declinate al femminile? Allora facciamolo. Prima non dicevamo sindaca o avvocata semplicemente perché le sindache e le avvocate non c’erano, o erano pochissime. Il protagonismo delle donne ha terremotato la vita sociale, non la grammatica. Ciò detto, se un’apparente novità semantica può servire a dare maggiore serenità alle donne, perché non usarla? In fondo, noi siamo soprattutto quello che diciamo».

