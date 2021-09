Sul voto in remoto di Vladimir Putin aleggia un certo mistero. Il presidente infatti ha espresso la sua preferenza dal computer del suo ufficio presso la residenza di campagna a Novo Ogaryovo. Le immagini sono state diffuse dal Cremlino venerdì scorso, ovvero il primo giorno delle elezioni. In rete si sono però subito scatenati i primi dubbi.

Il voto digitale prevede infatti l’uso di un cellulare per ricevere l’SMS di conferma con il codice da inserire nel sistema (ed evitare così le frodi). Ma nel video diffuso dal Cremlino non c’è traccia di un cellulare e Putin ha più volte detto di non possederne uno. Il suo portavoce, Dmitry Peskov, ha quindi chiarito che il cellulare è stato usato, ma apparteneva a uno dei suoi consiglieri. In questo caso, sottolinea la testata indipendente Meduza, quel cellulare deve essere comunque connesso al profilo digitale di Putin ospitato dalla piattaforma online della pubblica amministrazione russa. Oppure il presidente ha altri mezzi rispetto a quelli di un comune mortale (possibile).