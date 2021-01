L’economia francese, già sotto pressione da mesi per la pandemia, è in grado di reggere un ulteriore blocco delle attività?

«Innanzitutto va detto che i francesi hanno imparato dall’esperienza, nel senso che l’impatto sull’economia del secondo lockdown è stato di circa un terzo rispetto a quanto si era registrato nel primo lockdown. Questo perché grazie all’uso delle mascherine, alle norme sul distanziamento e ad altre misure di prevenzione molti settori dell’economia che erano stati chiusi a marzo, non sono stati poi richiusi ad ottobre. Quindi ritengo plausibile che ora un eventuale lockdown non porterà a tutte le chiusure che si erano viste la scorsa primavera. Per cui un mese di chiusura oggi non avrà lo stesso impatto del lockdown della scorsa primavera. Ad ogni modo se sabato verrà deciso un terzo lockdown l’economia sopravviverà in quanto verrà sostenuta dal Governo. Verranno estesi gli indennizzi, la disoccupazione parziale e altri tipi di aiuti statali, il tutto con un costo molto elevato per le finanze pubbliche».

E per le aziende quali saranno i costi da pagare?

«Io non mi occupo di congiuntura, ma parlando con i miei colleghi esperti in materia mi dicono che finora ci sono stati meno danni di quanto ci si aspettasse, ma che nel 2021 ci saranno parecchie imprese che falliranno. Quindi l’effetto permanente dei lockdown ci sarà».

In generale il mondo imprenditoriale è soddisfatto di come è stato finora sostenuto dal Governo?

«Rispetto ad altri Paesi, come l’Italia, qui in Francia c’è meno frenesia di voler riaprire e far finta che nulla sia successo. Medef, l’associazione delle imprese francesi, è abbastanza in sintonia con le mosse del Governo, però quando gli imprenditori vengono interpellati chiedono che gli sforzi dell’Esecutivo a loro sostegno siano maggiori, dicono che molte imprese non ce la fanno e bisogna tenere aperto il più possibile».

A livello sociale vi è chi teme che nuove restrizioni possano produrre anche in Francia ribellioni analoghe a quelle viste in Olanda negli scorsi giorni. Lei vede questo pericolo?

«Questo sì. Mi sembra infatti che dal dibattito pubblico francese emerga una forte insofferenza della popolazione nei confronti delle restrizioni. Uno dei motivi per cui il Governo francese esita nell’introdurre un nuovo lockdown è perché teme che questa misura provochi una ribellione, un rifiuto del confinamento. Se ti trovi 20 milioni di francesi che ti sfidano ed escono per strada contro un terzo lockdown, non li fermi certo dando delle multe. L’Esecutivo francese non è per nulla popolare in questo momento, ed è per questo che l’insofferenza esistente tra la popolazione potrebbe sfociare in disordini».

Come procede la campagna di vaccinazioni?

«È iniziata malissimo, con molta lentezza. Ma le autorità dicevano alla popolazione di non preoccuparsi in quanto gli altri Paesi UE erano sì partiti con più slancio, ma dato che il numero di dosi disponibile per Paese è limitato, la Francia raggiungerà gli altri. E in effetti un recupero c’è stato da parte di Parigi. Poi però negli ultimi dieci giorni tra i problemi riscontrati da Pfizer, quelli di Moderna e i grossi limiti nella distribuzione mostrati da AstraZeneca, la Francia, così come gli altri Paesi UE, si è trovata in difficoltà».

Quindi le difficoltà non derivano da una cattiva gestione della distribuzione a livello nazionale?

«Direi di no, in quanto in questo momento i Governi europei non sono padroni del loro destino. Da cittadino informato noto alcune cose che mi fanno un po’ paura. Come la segretezza dei contratti tra ditte farmaceutiche e UE, non so quali garanzie la Commissione europea ha ottenuto dai produttori. Per cui non sappiamo se i vaccini non vengono forniti in numero adeguato per problemi tecnici o perché le farmaceutiche li stanno vendendo al miglior offerente».

©CdT.ch - Riproduzione riservata