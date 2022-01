Il presidente francese Emmanuel Macron continua a risultare in testa ai sondaggi in vista della corsa all’Eliseo del 2022. Secondo un sondaggio realizzato dall’Istituto OpinionWay per Les Echos e Radio Classique pubblicato oggi, l’attuale capo dello Stato è dato in testa al primo turno del 10 aprile, davanti alla candidata del Rassemblement National (RN) Marine Le Pen (17%) e alla candidata dei Républicains (LR) Valérie Pécresse (16%). L’altro candidato di estrema destra, l’ex polemista Eric Zemmour, viene dato al quarto posto, al 12%. A sinistra, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) raccoglie il 9% delle preferenze davanti all’ecologista Yannick Jadot (8%) e la socialista Anne Hidalgo, ferma al 4%.