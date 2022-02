C’è anche un dettaglio sanitario che spiegherebbe la distanza, fisica, fra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron in occasione della visita al Cremlino del presidente francese, deciso a dare il suo contributo al dossier ucraino.

L’immagine del tavolo che separava i due leader ha fatto il giro del mondo e dato adito a diverse analisi, fra simbolismo e non detto. Secondo fonti dello staff di Macron, citate dalla Reuters, la spiegazione sarebbe tuttavia molto più semplice. E sarebbe legata al rifiuto, da parte di Macron, di sottoporsi a un tampone organizzato dalle autorità russe all’arrivo a Mosca. Il perché? Per evitare, citiamo le fonti, che la Russia entrasse in possesso del DNA di Macron.