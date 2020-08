(Aggiornato alle 16.25) Il presidente francese Emmanuel Macron è decollato dalla Francia diretto in Libano, dove ha incontrato gli esponenti politici del Paese per portare il sostegno dopo le devastanti esplosioni a Beirut. «Ho sentito la rabbia del popolo libanese», ha detto Macron, citato dai media locali, dopo avere incontrato al palazzo presidenziale di Baabda il suo omologo libanese Michel Aoun. Macron ha affermato che è necessaria «un’inchiesta trasparente e rapida» sulle cause delle due esplosioni che martedì hanno devastato Beirut e ha auspicato iniziative politiche forti per risolvere la crisi economica.