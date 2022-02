C’è il primo caso di influenza aviaria in un uomo in Europa

REGNO UNITO

Si tratta di un 80.enne proprietario di uno stormo di 125 anatre, nel sud-ovest dell’Inghilterra, in cui è scoppiato un focolaio di H5N1 – È stato asintomatico per tutta la durata dell’infezione e non ha trasmesso il virus a nessuno degli 11 contatti monitorati dalle autorità sanitarie inglesi – Per ora «il rischio per il pubblico in generale rimane molto basso»