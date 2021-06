Regionali snobbate da 15 milioni di elettori, un record di astensionisti, ma piene di sorprese e colpi di scena in Francia. Dovevano essere la prova generale di un nuovo scontro Macron-Le Pen per l’Eliseo nel 2022 e, invece, proprio i due pretendenti sono stati i più puniti da un’affluenza mai cosi bassa: il 66,7% non è andato a votare.

Adesso la destra neogollista e l’unione della gauche hanno rialzato la testa e non soltanto cercando l’en plein organizzando accordi e desistenze per bloccare la strada al partito di Marine Le Pen ai ballottaggi di domenica prossima: i due vincitori del primo turno non intendono più fare da comparse alle presidenziali e vogliono dire la loro.

È il nome di Xavier Bertrand - trionfatore negli Hauts-de-France, di cui è presidente uscente, ed ex uomo di Nicolas Sarkozy - ad emergere come quello di un outsider di grande speranze per conquistare la presidenza della Repubblica. Come se a snobbare le urne fossero stati gli elettori anti-sistema, sono stati premiati i governatori uscenti (su 17 che si ripresentavano, 15 sono risultati in testa) e quindi i Républicains e la gauche, cioé i partiti dai quali provenivano nel 2015. Marine Le Pen e l’ex Front National hanno avuto sul territorio soltanto qualche enclave, non hanno mai sfondato e soprattutto, in un sistema elettorale che premia alleanze e fronti comuni, pagano il loro perdurante isolamento.

Quanto a La République en Marche, la creatura di Emmanuel Macron, i suoi candidati raggranellano qualcosa in più del 10% soltanto in 8 regioni, un risultato davvero misero, che costringe ora il presidente a una profonda riflessione. Per gran parte degli analisti, gli elettori - sia chi ha votato sia chi è rimasto a casa - hanno punito la classe dirigente, sconfessato le ambizioni di Marine Le Pen e premiato una destra tradizionale che quasi tutti, sondaggisti e osservatori, davano allo sbando.

Ma i vincitori cercano anche di completare l’opera del primo turno riconquistando tutte le regioni e non lasciando alcuno spazio al Rassemblement National. Soprattutto nella sua regione simbolo, il Paca (Provenza, Alpi, Costa azzurra), dove fra il rappresentante dell’estrema destra Thierry Mariani e il presidente uscente dei Républicains, Renaud Muselier, ci sono soltanto 5 punti di scarto (36 a 31).

Ore bollenti, la mattina dopo il voto, fin quando il capolista degli ecologisti, Jean-Laurent Felizia, che ha ottenuto quasi il 17%, non ha fatto marcia indietro rispetto all’idea annunciata di correre anche per il ballottaggio. Si unirà alla sinistra, in una riedizione del Fronte Repubblicano un po’ controvoglia, anzi con le spalle al muro dopo che il segretario del partito, Julien Bayou, lo ha minacciato pubblicamente di espulsione.

Sull’onda dell’entusiasmo, anche nell’Ile-de-France, dove la presidente Républicains Valérie Pecresse ha stravinto con quasi il 36% contro il 13 del giovane leader del partito della Le Pen, Jordan Bardella, si prepara uno sbarramento al ballottaggio trilaterale: stavolta, esaltato dal successo ecologista nella regione di Parigi (13%), lo stesso Bayou guiderà un insperato «front de la gauche» (con le altre due sconfitte, Audrey Pulvar (Ps, 11%) e Clémentine Autain (La France Insoumise, 10,24%).

