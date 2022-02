Macron vuole sei centrali nucleari

Società

La 70.enne di Como ritrovata morta nella sua villetta dopo oltre due anni ha fatto parecchio discutere, un drammatico caso di «solitudine dimenticata» come l’ha definita la ministra italiana della Famiglia e delle pari opportunità – Ma quanti sono questi episodi? E come fare per prevenirli? – Ne abbiamo parlato con il sociologo Sandro Cattacin e con la responsabile di Pro Senectute Laura Tarchini