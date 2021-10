Madonna disse no al ruolo di Catwoman in «Batman - Il ritorno» (1992) e ad una parte in «Matrix» (1999). Lo ha rivelato lei stessa durante un’apparizione a The Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo documentario Madam X. Decisioni delle quali si è amaramente pentita.

Anche se ha descritto come «violento» il ruolo di Catwoman, Madonna non ha nascosto il suo rammarico che è stato ancora di più quando si è trattato della parte in «Matrix». «Dissi no ad un ruolo in ‘Matrix’. ci credi? - ha detto -. Volevo uccidermi».

La popstar non ha dato dettagli sul personaggio tuttavia l’unico ruolo da protagonista femminile era quello di Trinity, poi interpretato da Carrie-Anne Moss. Il film fu un successo di botteghino incassando un miliardo e 600 milioni in tutto il mondo. «E’ uno dei miglior film mai realizzati - commenta - una piccola parte di me rimpiange quel momento».

