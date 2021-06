(Aggiornato alle 13.51) Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che nel Consiglio dei ministri di domani verrà discussa la proposta di concedere l’indulto ai leader indipendentisti della Catalogna condannati dopo il tentativo di secessione del 2017. Sánchez ha parlato a Barcellona. Quando il premier spagnolo è arrivato al teatro Liceu di Barcellona per spiegare la decisione del governo di concedere l’indulto ai leader indipendentisti catalani, è stato accolto all’esterno del celebre teatro da alcune centinaia di persone riunite in protesta: si tratta di persone che considerano la misura di grazia prevista dal governo insufficiente e chiedono invece e l’indipendenza della Catalogna e «l’amnistia» per politici e attivisti catalani condannati attraverso una legge.

«Con questo atto, permettiamo materialmente a nove persone di lasciare il carcere, ma simbolicamente mettiamo insieme milioni e milioni di persone in nome della convivenza»: è una delle frasi con cui il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha argomentato la decisione di concedere l’indulto ai leader catalani condannati dopo il tentativo di secessione del 2017. «Non ci aspettiamo che coloro che aspirano all’indipendenza cambieranno i loro ideali», ha detto, «ci aspettiamo che si comprenda che non esiste cammino al di fuori della legge».

«La motivazione principale dell’indulto che stiamo per approvare è la sua utilità per la convivenza e la concordia», ha poi affermato Sánchez. «Sono convinto che permettere a queste nove persone, che rappresentano migliaia di catalani, di uscire dal carcere, è un messaggio pieno sulla volontà di concordia e di convivenza della democrazia spagnola», ha aggiunto. Il premier ha detto anche che «potrebbe sembrare» che la decisione sia rivolta solo ai nove condannati, invece lo è per «l’insieme della società catalana e spagnola», e per questo si tratta di una misura di «chiara utilità pubblica».