Un maestro che lavorava a Madrid è accusato di aver abusato di 36 minori tra i quattro e gli otto anni d’età. Lo ha reso noto in un comunicato la Polizia nazionale spagnola. La nota spiega che il presunto pedofilo è stato arrestato nella capitale spagnola. I media iberici aggiungono che la cattura, annunciata solo adesso, è avvenuta in realtà a giugno 2020. Il sospettato è un cittadino britannico, già condannato in patria a due anni per pornografia infantile. Una volta tornato in libertà, l’uomo si trasferì in Spagna, dove celò il suo passato grazie a un’identità fittizia. Il maestro è accusato di aver commesso abusi su minori della scuola in cui lavorava e di aver diffuso su Internet immagini di questi atti. Per identificarlo, spiega ancora il comunicato odierno, è stata decisiva una segnalazione della polizia australiana, che ha intercettato parte del materiale fatto circolare in rete e ha avvisato gli inquirenti spagnoli della possibilità che fosse stato generato nel Paese iberico.