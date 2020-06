Le temperature più calde sono state registrate in alcune zone della Siberia (anche 10 gradi sopra la media), dell’Alaska e dell’Antartide. In Europa, maggio ha registrato temperature più basse rispetto alla media, ma con una netta divisione geografica. Lo rileva il bollettino climatico Copernicus Climate Change Service (C3S).

Le analisi meteorologiche - generate da modelli numerici di previsione utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo in tutto il mondo - hanno messo in evidenza anche che in Europa temperature superiori alla media si sono avute nella maggior parte delle aree sud-occidentali e nord-orientali e al di sotto della media nella regione che si estende dalla Scandinavia ai Balcani fino alla costa settentrionale del Mar Nero.