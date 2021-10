Condannato a vita senza libertà condizionale per aver ucciso una amica: è la sentenza, dopo il verdetto di colpevolezza, per Robert Durst, l’eccentrica «pecora nera» di una dinastia immobiliare di New York che per metà della vita era riuscito a schivare la giustizia ma nel 2015 era stato arrestato dopo aver confessato involontariamente di «averli ammazzati tutti» in un documentario su Hbo.