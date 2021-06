Lo afferma uno scienziato del Regno, il professor Tim Spector, che guida il progetto chiamato Zoe Covid Symptom, creato per raccogliere la sintomatologia descritta da migliaia di positivi al virus tramite una app. «Potrebbe essere scambiato più come un brutto raffreddore», sostiene lo studioso in un video. Laddove invece i sintomi più comuni del coronavirus nelle altre varianti sono rappresentati da tosse, febbre, perdita dell’olfatto e del gusto.