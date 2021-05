Mali, colonnello golpista dichiarato presidente

tragedia a stresa

Il caposervizio della funivia dove sono morte 14 persone ha ammesso che non era la prima volta che veniva messo il forchettone - Davanti alla gip l’uomo ha spiegato che le anomalie manifestate dall’impianto non erano collegabili alla fune ed ha escluso collegamenti con i problemi ai freni - In Piemonte domani sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime