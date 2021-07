I funzionari dell’agenzia delle Accide, dogane e monopoli ed i finanzieri della Guardia di Finanza del Gruppo di Malpensa, durante i controlli sui passeggeri in arrivo dai paesi extra UE, hanno tratto in arresto un passeggero di nazionalità nigeriana proveniente da Abuja (Nigeria) via Addis Abeba (Etiopia) che, dopo un approfondito controllo doganale, è stato trovato in possesso di circa 14 chili di eroina, occultati all’interno dei bagagli da stiva.